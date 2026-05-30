أندرو محسن وحمزة العيلي يشيدان بـ«أداجيو.. اللحن الأخير» في ليلة فنية مميزة

شهد العرض المسرحي «أداجيو.. اللحن الأخير» حضور الناقد السينمائي أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب الفنان حمزة العيلي، حيث حرصا على متابعة إحدى ليالي العرض على خشبة مسرح الغد، وأعربا عن إعجابهما بالمستوى الفني الذي يقدمه العمل وبالجهد الكبير الذي يبذله فريقه وصناعه.

وأكد أندرو محسن، أن “أداجيو.. اللحن الأخير” يقدم تجربة مسرحية متميزة تجمع بين جودة النص والأداء التمثيلي والرؤية الإخراجية المتماسكة، مشيرا إلى أن العرض نجح في خلق حالة إنسانية مؤثرة استطاعت الوصول إلى الجمهور بصدق، وهو ما انعكس على حالة التفاعل والاندماج التي شهدتها القاعة طوال أحداث العرض.

وأشاد محسن بفريق العمل بالكامل، مؤكدا أن العرض يعكس حالة واضحة من الانسجام بين جميع عناصره الفنية، سواء على مستوى التمثيل أو الموسيقى أو الحركة أو الصورة البصرية، وهو ما منح العمل طابعا خاصا وجعله تجربة مسرحية متكاملة تستحق التقدير.

وفي حديثه عن الفنانة هبة عبد الغني، أعرب أندرو محسن عن إعجابه الكبير بأدائها خلال العرض، مؤكدا أنها تمتلك موهبة استثنائية وحضورا قويا على خشبة المسرح، استطاعت من خلاله أن تفرض نفسها على المتلقي منذ ظهورها الأول وحتى المشهد الأخير.

وأشار إلى أن هبة عبد الغني قدمت أداء شديد العمق والصدق، ونجحت في تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها النفسية والإنسانية، مع قدرة لافتة على التحول بين الحالات الشعورية المختلفة بسلاسة وإتقان، وهو ما يعكس خبرة فنية كبيرة ووعيا كاملا بأدواتها كممثلة.

وأضاف أن من أبرز نقاط قوة أدائها قدرتها على خلق حالة من التفاعل الحقيقي مع باقي أبطال العرض، حيث ظهرت حالة التناغم بينها وبين فريق العمل بشكل واضح، الأمر الذي أسهم في تعزيز مصداقية الأحداث وإيصال المشاعر إلى الجمهور بصورة مؤثرة.

كما أبدى أندرو محسن إعجابه بالمفاجأة الفنية التي قدمتها هبة عبد الغني من خلال الغناء داخل العرض، مؤكدًا أن صوتها جاء معبرا ومتناغما مع الحالة الدرامية، مضيفا أن امتلاكها لهذه القدرة إلى جانب أدائها التمثيلي المتميز منح الشخصية أبعادا إضافية وأسهم في إثراء التجربة المسرحية بشكل كبير.

وأوضح أن الغناء لم يكن مجرد عنصر إضافي داخل العرض، بل جاء موظفا دراميا بصورة ذكية، واستطاعت هبة عبد الغني من خلاله أن تكشف عن جانب فني آخر من موهبتها، الأمر الذي نال إعجاب الجمهور وترك أثرا واضحا لدى الحضور.

كما أشاد أندرو محسن بالمخرج السعيد منسي، مؤكدا أنه نجح في تقديم رؤية إخراجية واعية ومتوازنة، استطاع من خلالها توظيف جميع عناصر العرض لخدمة النص والحالة الإنسانية التي يقدمها، مشيرا إلى أن العرض يعكس مجهودا كبيرا في الإعداد والتنفيذ ويؤكد وجود مشروع مسرحي جاد ومختلف.

كما أعرب الفنان حمزة العيلي عن سعادته بحضور العرض، مشيدا بالحالة الفنية والإنسانية التي نجح «أداجيو.. اللحن الأخير» في تقديمها للجمهور، مؤكدا أن العمل يحمل قدرا كبيرا من الصدق والإحساس، وهو ما انعكس على تفاعل الحضور طوال أحداث العرض.

وأثنى العيلي على أداء أبطال العمل، مشيراً إلى أن جميع المشاركين قدموا مستويات متميزة عكست حجم الجهد المبذول في التحضير للعرض، كما أشاد بالرؤية الإخراجية للمخرج السعيد منسي، والتي نجحت في توظيف مختلف العناصر الفنية بصورة متوازنة لخدمة النص والحالة الدرامية.

ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” تحقيق نجاح جماهيري ونقدي متواصل، من خلال تقديم تجربة مسرحية تجمع بين الأدب والفن والأداء الإنساني الراقي، وسط إشادات متزايدة من النقاد والفنانين الذين حرصوا على حضور العرض خلال الفترة الماضية.

ويستند العرض إلى رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، أعاد صياغتها مسرحيا المخرج السعيد منسي برؤية معاصرة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، ليقدم عملا يجمع بين البعد الإنساني والمعالجة الحديثة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

“أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويأتي ضمن تجربة مسرحية تسعى لتقديم الأعمال الأدبية برؤية معاصرة، معتمدا على تفاعل الجمهور واستمرارية الحضور كأحد أبرز عناصر نجاحه.