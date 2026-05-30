قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان بإطلاق طائرة مسيرة
عجائب وغرائب الدوري.. دجلة يتساوي مع الأهلي في النقطة 53
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
هيئة بحرية بريطانية: موانئ إيران تحت الحصار الأمريكي
الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين
تحذير أوكراني من هجوم روسي واسع النطاق يضرب كييف خلال ساعات
بتخفيضات تصل لـ 40%.. توفير السلع الغذائية بـ2567 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي
بدء تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية على تلاميذ الإبتدائي الضعاف.. 13 يونيو
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
الفيب والأطفال.. تحذيرات مهمة يكشفها رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل ما تشتري.. 7 مؤشرات تكشف البطيخة الحلوة من الفاسدة

البطيخ
البطيخ
شيماء مجدي

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعود البطيخ الأحمر ليتصدر موائد المصريين، باعتباره الفاكهة الأكثر انتعاشًا وترطيبًا، خاصة خلال موجات الحر الشديد التي تتطلب أطعمة خفيفة وغنية بالمياه.

ورغم الإقبال الكبير عليه، يبقى التحدي الحقيقي أمام المستهلك هو كيفية اختيار بطيخة ناضجة من الداخل، حمراء ومليئة بالعصارة، دون أن تكون باهتة أو غير مكتملة النضج أو حتى فاسدة من الداخل.

وفي هذا السياق، نعرض دليلًا عمليًا مبسطًا يساعد على اختيار البطيخ الأفضل دون الحاجة إلى فتحه، اعتمادًا على خبرات البائعين وملاحظات خبراء الزراعة.

علامات البطيخ الناضج من الخارج

البقعة الصفراء (علامة الأرض)

تعد البقعة الصفراء الموجودة على جانب البطيخة من أهم العلامات الدالة على النضج، وهي الجزء الذي كان ملامسًا للأرض أثناء نمو الثمرة.

وكلما كانت هذه البقعة أكثر اصفرارًا أو مائلة إلى البرتقالي، دل ذلك على نضج البطيخة بشكل جيد.

فوائد خارقة عند تناول البطيخ

أما إذا كانت البقعة بيضاء أو غير واضحة، فقد يشير ذلك إلى أن الثمرة غير مكتملة النضج.

الصوت عند الطرق

من الطرق التقليدية الشائعة بين الباعة والمستهلكين اختبار البطيخ بالطرق الخفيف.

فإذا صدر صوت أجوف وعميق عند النقر عليها، فهذا مؤشر قوي على أنها ناضجة من الداخل.

أما إذا كان الصوت مكتومًا أو ثقيلًا، فقد يدل ذلك على أنها غير ناضجة أو ذات قوام غير مثالي.

الشكل الخارجي

ويفضل دائمًا اختيار البطيخ ذو الشكل المتناسق، سواء كان دائريًا أو بيضاويًا بشكل منتظم.

أما البطيخ غير المنتظم أو الذي يحتوي على نتوءات وتعرجات واضحة، فقد يشير إلى اضطراب في عملية النمو أو نضج غير متوازن.

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

الخطوط أو الشبكات البنية

ظهور خطوط أو شبكات بنية على سطح البطيخة يُعد علامة إيجابية في كثير من الأحيان، إذ يشير إلى أن عملية التلقيح كانت جيدة.

وغالبًا ما ترتبط هذه العلامة بارتفاع نسبة السكريات داخل الثمرة، ما يعني طعمًا أحلى وجودة أفضل.

الوزن مقارنة بالحجم

من أهم العلامات أيضًا أن تكون البطيخة ثقيلة نسبيًا مقارنة بحجمها.

فكلما زاد وزنها، دل ذلك على ارتفاع نسبة المياه داخلها، وهو ما يعكس نضجًا جيدًا وطعمًا أكثر انتعاشًا.

ذيل البطيخة (العنق)

يُعتبر الذيل أو “العنق” مؤشرًا مهمًا على توقيت الحصاد.

فإذا كان جافًا ويميل لونه إلى البني، فهذا يعني أن البطيخة نضجت بشكل كامل.

أما إذا كان أخضر وطريًا، فقد يكون قد تم قطفها مبكرًا قبل اكتمال نضجها.

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

كيف تتجنب شراء بطيخة فاسدة؟

هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها لتفادي شراء بطيخ غير صالح أو منخفض الجودة، أبرزها:

وجود بقع لينة أو طرية على سطح البطيخة.

صدور رائحة غير محببة أو رائحة تخمير خفيفة عند الاقتراب منها.

ملاحظة تسرب سوائل من الثمرة دون فتحها.

تغير لون البقعة الأرضية إلى الرمادي أو البني الداكن، وهو مؤشر سلبي على الجودة.

البطيخ البطيخ الأحمر بطيخة فاسدة أسعار البطيخ البطيخ الجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

سعر الذهب

7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد

ترشيحاتنا

محمد صلاح

زلزال جديد في أنفيلد.. نجم بارز يقترب من مغادرة ليفربول بعد محمد صلاح

درجات الحرارة

العالم يقترب من مرحلة الخطر.. تحذير من سنوات قياسية جديدة في درجات الحرارة

استخراج الذهب

مفاجأة بشأن استخراج الذهب من الهواتف والأجهزة القديمة.. ما القصة؟

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد