قبل ما تشتري.. 7 مؤشرات تكشف البطيخة الحلوة من الفاسدة

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعود البطيخ الأحمر ليتصدر موائد المصريين، باعتباره الفاكهة الأكثر انتعاشًا وترطيبًا، خاصة خلال موجات الحر الشديد التي تتطلب أطعمة خفيفة وغنية بالمياه.

ورغم الإقبال الكبير عليه، يبقى التحدي الحقيقي أمام المستهلك هو كيفية اختيار بطيخة ناضجة من الداخل، حمراء ومليئة بالعصارة، دون أن تكون باهتة أو غير مكتملة النضج أو حتى فاسدة من الداخل.

وفي هذا السياق، نعرض دليلًا عمليًا مبسطًا يساعد على اختيار البطيخ الأفضل دون الحاجة إلى فتحه، اعتمادًا على خبرات البائعين وملاحظات خبراء الزراعة.

علامات البطيخ الناضج من الخارج

البقعة الصفراء (علامة الأرض)

تعد البقعة الصفراء الموجودة على جانب البطيخة من أهم العلامات الدالة على النضج، وهي الجزء الذي كان ملامسًا للأرض أثناء نمو الثمرة.

وكلما كانت هذه البقعة أكثر اصفرارًا أو مائلة إلى البرتقالي، دل ذلك على نضج البطيخة بشكل جيد.

أما إذا كانت البقعة بيضاء أو غير واضحة، فقد يشير ذلك إلى أن الثمرة غير مكتملة النضج.

الصوت عند الطرق

من الطرق التقليدية الشائعة بين الباعة والمستهلكين اختبار البطيخ بالطرق الخفيف.

فإذا صدر صوت أجوف وعميق عند النقر عليها، فهذا مؤشر قوي على أنها ناضجة من الداخل.

أما إذا كان الصوت مكتومًا أو ثقيلًا، فقد يدل ذلك على أنها غير ناضجة أو ذات قوام غير مثالي.

الشكل الخارجي

ويفضل دائمًا اختيار البطيخ ذو الشكل المتناسق، سواء كان دائريًا أو بيضاويًا بشكل منتظم.

أما البطيخ غير المنتظم أو الذي يحتوي على نتوءات وتعرجات واضحة، فقد يشير إلى اضطراب في عملية النمو أو نضج غير متوازن.

الخطوط أو الشبكات البنية

ظهور خطوط أو شبكات بنية على سطح البطيخة يُعد علامة إيجابية في كثير من الأحيان، إذ يشير إلى أن عملية التلقيح كانت جيدة.

وغالبًا ما ترتبط هذه العلامة بارتفاع نسبة السكريات داخل الثمرة، ما يعني طعمًا أحلى وجودة أفضل.

الوزن مقارنة بالحجم

من أهم العلامات أيضًا أن تكون البطيخة ثقيلة نسبيًا مقارنة بحجمها.

فكلما زاد وزنها، دل ذلك على ارتفاع نسبة المياه داخلها، وهو ما يعكس نضجًا جيدًا وطعمًا أكثر انتعاشًا.

ذيل البطيخة (العنق)

يُعتبر الذيل أو “العنق” مؤشرًا مهمًا على توقيت الحصاد.

فإذا كان جافًا ويميل لونه إلى البني، فهذا يعني أن البطيخة نضجت بشكل كامل.

أما إذا كان أخضر وطريًا، فقد يكون قد تم قطفها مبكرًا قبل اكتمال نضجها.

كيف تتجنب شراء بطيخة فاسدة؟

هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها لتفادي شراء بطيخ غير صالح أو منخفض الجودة، أبرزها:

وجود بقع لينة أو طرية على سطح البطيخة.

صدور رائحة غير محببة أو رائحة تخمير خفيفة عند الاقتراب منها.

ملاحظة تسرب سوائل من الثمرة دون فتحها.

تغير لون البقعة الأرضية إلى الرمادي أو البني الداكن، وهو مؤشر سلبي على الجودة.