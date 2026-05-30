إلهام أبو الفتح
طه جبريل
رابع يوم العيد.. مفاجأة في أسعار الأضاحي وانخفاضات تصل لـ20 جنيهًا بالكيلو

الأضاحي
الأضاحي
شيماء مجدي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأضاحي والماشية الحية بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق عقب انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الانخفاضات جاءت بشكل تدريجي نتيجة زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب مقارنة بفترة ما قبل العيد التي تشهد عادةً إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأضاحي.

انخفاض أسعار اللحوم

وأوضح أبو صدام خلال تصريحات لـ“صدي البلد”  أن الأسواق سجلت بالفعل انخفاضات في أسعار عدد من الأصناف خلال الأيام الحالية، لافتًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى بدء موجة التراجع بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأسعار بدأت في الانخفاض مبكرًا بعد انتهاء ذروة الطلب المرتبطة بموسم العيد.

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر كيلو العجول القائم الذي كان يدور حول 200 جنيه خلال الفترة الماضية، تراجع في بعض الأسواق ليسجل ما بين 185 و195 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت بعض الحالات أسعارًا تقترب من 180 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق بعد انتهاء موسم الأضاحي.

أسعار الخراف

وأشار إلى أن أسعار الخراف شهدت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكيلو من نحو 220 جنيهًا إلى قرابة 200 جنيه، بانخفاض يصل إلى 20 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذه التراجعات تختلف من محافظة لأخرى وفقًا لحجم المعروض وتكاليف النقل وحالة السوق المحلية.

أسعار الماشية

ولفت أبو صدام إلى أن أسعار الماشية تتأثر بشكل مباشر بقوى العرض والطلب، موضحًا أن الفترة التي تسبق عيد الأضحى تشهد ارتفاعًا في الطلب على الأضاحي، ما يدعم استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بينما تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا عقب انتهاء الموسم مع انخفاض معدلات الشراء وزيادة الكميات المعروضة للبيع.

وأكد أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة في المعروض من رؤوس الماشية بمختلف أنواعها، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط السعرية وبدء موجة من الانخفاضات التدريجية، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ متغيرات جديدة على السوق.

وأكد أن التراجع الحالي يعد أمرًا طبيعيًا بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مشددًا على أن الأسعار ما زالت تخضع لآليات السوق وحجم الطلب والعرض في مختلف المحافظات، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا نحو مزيد من الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

نظافة
أنغام
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
