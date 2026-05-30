بيطري الأقصر: نحر 180 عجلًا وتوزيع لحومها مجانًا على 36 ألف أسرة

استقبلت مجازر محافظة الاقصر خلال أيام العيد الأربعة عدد 180 عجلًا، تم نحرها وتجهيزها وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، تمهيدًا لتوزيع لحومها بالكامل بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن المجازر الحكومية استقبلت الذبائح المقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، من بينها جمعية الأورمان، وجمعية مصر الخير، وجمعية علي العديسي، وبنك الطعام، وجمعية رسالة، وذلك في إطار جهود دعم ومساندة الأسر المستحقة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من اللحوم التي تم توزيعها خلال أيام العيد بلغ نحو 36 ألف أسرة، بواقع 200 أسرة مستفيدة من كل عجل، مؤكدًا أن أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع تمت تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر تواصل تقديم خدماتها يوميًا للمواطنين، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لإجراء أعمال النحر، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيطرية والصحية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير لحوم عالية الجودة للمواطنين.