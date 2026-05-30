قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروض فنية ومسابقات للأطفال ضمن احتفالات ثقافة الأقصر بعيد الأضحى

عروض فنية ومسابقات للأطفال ضمن احتفالات ثقافة الأقصر بعيد الأضحى
عروض فنية ومسابقات للأطفال ضمن احتفالات ثقافة الأقصر بعيد الأضحى
شمس يونس

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقام قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية استهلت بفقرة فنية قدم خلالها المنشد يحيى بحر، باقة من الأغنيات منها "عيد مبارك" و"صلوا على سيدنا النبي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أعقب ذلك عرض مسرح عرائس للفنان مصطفى كامل، وورشة حكي تناولت قصة "النبي إبراهيم"، إلى جانب ورشة فنية لتصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالعيد، في أجواء تفاعلية.

واختتم اليوم مع فقرة التنورة الاستعراضية للفنان محمد سلامة.

في سياق متصل، أقام قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية استهلت بمحاضرة بعنوان "بهجة العيد"، تناول خلالها وليد الضوي، من إدارة التربية والتعليم، حكمة العيد في الإسلام، موضحا أن كلمة العيد في اللغة مأخوذة من العَود والرجوع.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تصميمات فنية بالفوم، وفقرات ترفيهية متنوعة إلى جانب مسابقات ثقافية، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، ضمن برنامج احتفالي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، يشمل 65 عرضا فنيا ومسرحيا بمختلف المحافظات، إلى جانب ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية، فضلا عن عرض أحدث أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب بأسعار مخفضة في 16 محافظة، وأكثر من 40 فعالية ثقافية أخرى متنوعة.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

أرشيفية

التنمية المحلية تكشف عن موقف الخدمات بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى

صورة أرشيفية

أول 3 أيام من عيد الأضحى.. 66 ألف زائر للحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك

أرشيفية

حديقة الأزهر تستقبل زوار العيد بأجواء ترفيهية وإطلالات تاريخية ساحرة

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد