عروض فنية ومسابقات للأطفال ضمن احتفالات ثقافة الأقصر بعيد الأضحى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقام قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية استهلت بفقرة فنية قدم خلالها المنشد يحيى بحر، باقة من الأغنيات منها "عيد مبارك" و"صلوا على سيدنا النبي"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أعقب ذلك عرض مسرح عرائس للفنان مصطفى كامل، وورشة حكي تناولت قصة "النبي إبراهيم"، إلى جانب ورشة فنية لتصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالعيد، في أجواء تفاعلية.

واختتم اليوم مع فقرة التنورة الاستعراضية للفنان محمد سلامة.

في سياق متصل، أقام قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية استهلت بمحاضرة بعنوان "بهجة العيد"، تناول خلالها وليد الضوي، من إدارة التربية والتعليم، حكمة العيد في الإسلام، موضحا أن كلمة العيد في اللغة مأخوذة من العَود والرجوع.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تصميمات فنية بالفوم، وفقرات ترفيهية متنوعة إلى جانب مسابقات ثقافية، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، ضمن برنامج احتفالي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، يشمل 65 عرضا فنيا ومسرحيا بمختلف المحافظات، إلى جانب ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية، فضلا عن عرض أحدث أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب بأسعار مخفضة في 16 محافظة، وأكثر من 40 فعالية ثقافية أخرى متنوعة.