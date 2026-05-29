من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

في مشهد إنساني مؤثر من على صعيد جبل عرفات، كشف الإعلامي السعودي أحمد المالكي عن قصة رجل أعمال سعودي ظل لسنوات طويلة يرفض الظهور الإعلامي، رغم ما يقدمه من أعمال خيرية وخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وخلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقى المالكي برجل الأعمال السعودي لاحق العتيبي، مؤكدا أنه حاول على مدار 30 عامًا إقناعه بالحديث للإعلام، لكنه كان يرفض دائمًا الظهور أو الحديث عن أعماله الخيرية.

وقال المالكي خلال الفيديو: “أقسم بالله العظيم ونحن على جبل عرفات، سأحكي لكم قصة هذا الرجل الذي يوزع الهدايا والطعام والمياه على حجاج بيت الله الحرام منذ 30 سنة، دون أن يسعى لشهرة أو ظهور”.

وأضاف أن “لاحق العتيبي”، البالغ من العمر 62 عامًا، يترك أعماله وتجاراته وملايينه كل عام، ويتواجد بنفسه في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، مقدما السقيا والوجبات والمساعدات بجهده وماله.

ووجه المالكي حديثه لرجل الأعمال السعودي قائلا: “كنت تستطيع أن ترسل عمالا للقيام بهذه الأعمال، دون أن تتعب نفسك، فما الذي يدفعك لذلك؟”.

ليرد العتيبي بكلمات مؤثرة قائلا: “العمل الخيري له لذة، ومن يتذوقها لا يستطيع أن يبتعد عنها. هذا هو الدافع الذي يجعلني آتي كل عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.

وأضاف: “كل ما تعطي لله عز وجل، يعطيك أضعافه في عملك وصحتك وأولادك ومالك، ويبارك لك في حياتك، ونصيحتي لكل مسلم أن يكون قريبًا من الله، وسيرى كيف تتدفق عليه النعم والرحمات”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف رجل الأعمال السعودي، مؤكدين أن الثراء الحقيقي لا يقاس بالأموال فقط، بل بالأخلاق والإنسانية وحب الخير، خاصة مع حرصه على خدمة ضيوف الرحمن بنفسه طوال ثلاثة عقود دون سعي وراء الأضواء.

ووصف متابعون “لاحق العتيبي” بأنه “مليونير بأخلاقه قبل أمواله”، بعدما اختار أن يسخر جزءًا من حياته وماله لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في صورة إنسانية نالت إعجاب الكثيرين.