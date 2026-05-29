الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عن ملفات إبستين.. بام بوندي تدلي بشهادتها أمام النواب الأمريكي

أ ش أ

أدلت المدعية العامة الأمريكية السابقة، بام بوندي، اليوم الجمعة، بشهادتها في جلسة مغلقة أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي.

وتأتي هذه الشهادة؛ للتحقيق في طريقة معالجتها لملفات ونص وثائق التحقيقات المتعلقة بالملياردير الراحل جيفري إبستين، بعد انتقادات حادة واجهتها حول آلية نشر وإخفاء بعض تلك الوثائق.

وأقرت بوندي- في بيانها- بوجود أخطاء في حجب بعض البيانات بالملفات المنشورة، معربة في الوقت نفسه عن فخرها بجهود وزارة العدل تحت قيادتها في مراجعة نحو 3 ملايين وثيقة.

وفي المقابل، انتقد نواب ديمقراطيون رفض "بوندي" الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالرئيس دونالد ترامب أثناء الاستجواب.

من جهته، أكد رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، أن الاستجواب يركز على تحديد طبيعة المستندات المتبقية وأسباب عدم تسليمها بالكامل، مشددا على رغبته في إتاحة جميع الوثائق قانونيا.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد نشرت نحو نصف الملفات فقط، واحتفظت بالنصف الآخر لحماية خصوصية الناجين والتحقيقات الجارية.

