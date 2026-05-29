الإشراف العام
إحباط 12 محاولة للبناء المخالف بالشرقية في ثالث أيام عيد الأضحى

محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة "الضرب بيد من حديد" ضد كل من يحاول استغلال عطلة عيد الأضحى المبارك لارتكاب تجاوزات بنائية عشوائية.

وفي هذا الإطار كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع محمد السيد مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، حملاتهم للرصد والمتابعة الميدانية؛ لفرض سيادة القانون، ونجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد.

وأشار إلى أنه في مركز بلبيس تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترًا بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخلة، وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية بكفر أيوب، وإزالة حالتي تعدٍّ بالبناء بنطاق الوحدة المحلية بغيتة، تمثلتا في فك وإزالة أعمدة الدور الأرضي على مساحة 90 مترًا، وكذلك فك وإزالة شدة خشبية لصب أعمدة خرسانية للدور الأرضي على مساحة 120 مترًا بعزبة القاسمية، وإزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 12 مترًا بنطاق عزبة أبو عيسى بقرية أنشاص الرمل التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، حيث تمت الإزالات كليًا، تحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس المركز.

وفي مركز فاقوس، تم إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة قيراط بنطاق الوحدة المحلية بأكياد القبلية، حيث تمت الإزالة كليًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المركز.

وفي مركز الحسينية، تم إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تمثلت في إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة 170 مترًا، وسور بالدبش الأبيض على مساحة 100 متر، بالإضافة إلى فك وإزالة شدة خشبية لعمل سملات وقواعد خرسانية على مساحة 100 متر، حيث تمت الإزالات كليًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المهندس محمد العوضي، رئيس المركز.
 

