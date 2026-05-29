إلهام أبو الفتح
بعثة حج القرعة .. دعم إنساني لكبار السن في التفويج من منى | فيديو

مكة المكرمة - مصطفى الرماح

في لفتة إنسانية تعكس روح التعاون والرعاية داخل بعثة حج القرعة، حرص عدد من رجال البعثة على مساعدة حاج مُسن في الصعود إلى الحافلة المخصصة لنقله، أثناء عودته من مشعر منى عقب الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وسط أجواء يسودها التنظيم والانضباط والاهتمام براحة ضيوف الرحمن.

ويواصل رجال بعثة حج القرعة جهودهم المكثفة على مدار الساعة؛ لتقديم الدعم الكامل للحجاج، خاصة كبار السن وذوي الحالات الإنسانية، من خلال تسهيل عمليات التفويج والتنقل بين المشاعر المقدسة، والتدخل الفوري لمساعدة الحالات التي تحتاج إلى دعم أثناء التحرك أو الصعود إلى الحافلات، بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

وأكد عدد من الحجاج أن ما يقدمه رجال البعثة من خدمات إنسانية وتنظيمية يعكس حجم الجهد المبذول لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدين بحرص أفراد البعثة على التعامل بروح إنسانية راقية، وتقديم المساعدة لكبار السن بكل اهتمام واحترام، بما يسهم في أداء المناسك بسهولة ويسر.

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تفويج حجاج القرعة من المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، عقب الانتهاء من أداء شعيرة رمي الجمرات.
 

وأوضح، في تصريحات لصحفيي البعثة الإعلامية، أن بعثة حج القرعة وضعت خطة متكاملة لتفويج الحجاج المتعجلين، تبدأ بعد منتصف الليل مباشرة، من خلال نقلهم من مخيماتهم بمشعر منى إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة على دفعات متتالية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السيولة والتنظيم وتفادي الزحام.

وأشار إلى أن تفويج الحجاج غير المتعجلين سيبدأ عقب منتصف ليل السبت، بعد استكمالهم مناسكهم، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا نقلهم على مراحل متتابعة وفق خطة تنظيمية دقيقة، لتيسير عودتهم إلى فنادقهم في أجواء آمنة ومنظمة.
 

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن بعثة حج القرعة نجحت في إدارة عمليات التصعيد والنفرة بين المشاعر المقدسة دون تسجيل أي حالات تائهين بين الحجاج، سواء خلال الانتقال إلى صعيد عرفات، أو أثناء النفرة إلى مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى.

وأضاف أن الموقع المتميز لمخيمات حج القرعة بعرفات، بالقرب من مواقف الحافلات، لعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة الحجيج وسرعة نفرتهم إلى مزدلفة، موضحًا أن عملية النفرة تمت هذا العام في وقت قياسي وغير مسبوق، وهو ما ساهم في انسيابية الحركة وعدم وقوع أي حالات فقدان أو تكدس بين الحجاج.

