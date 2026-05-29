7% من الأجر أو مبالغ ثابتة .. تفاصيل حافز التميز العلمي للموظفين

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يمنح فيها الموظف حافز التميز العلمي وذلك وفقا لـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي نص علي أنه ُيمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.

حافز تميز للموظف الحاصل على مؤهل أعلى



وتنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية، على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

قيمة الحافز العلمي



ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.