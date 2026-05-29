الأرصاد تشكف تفاصيل حالة الطقس حتي الأربعاء القادم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 5 أيام المقبلة، من السبت 30 مايو 2026 حتى الأربعاء 3 يونيو، والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس حتي الاربعاء القادم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من السبت 30 مايو حتى الأربعاء 3 يونيو على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.