برلمانية: نعتز بالدور المصري في دعم الأمن والسلم الدوليين

أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اعتزازها بالدور التاريخي والريادي الذي تقوم به عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتقديرها العميق للتضحيات التي يقدمها أفراد قوات حفظ السلام في مختلف مناطق العالم أثناء أداء مهامهم الإنسانية النبيلة.

وقالت النائبة، في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي لحفظة السلام، إن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، تضع دعم جهود حفظ السلام في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن المشاركة المصرية الفاعلة في عمليات الأمم المتحدة تعكس التزام الدولة الثابت بدعم الاستقرار الدولي وترسيخ مبادئ التعاون الإنساني.

اليوم العالمي لحفظة السلام

وأضافت أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتكريم أرواح من فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم في سبيل السلام، مؤكدة أن تضحياتهم ستظل محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي، وستبقى رمزًا للعطاء الإنساني في أنقى صوره.

وشددت جيهان شاهين على أن مصر ستواصل إسهاماتها الفعالة في بعثات حفظ السلام حول العالم، دعمًا للأمن والاستقرار، وإيمانًا بأهمية الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للشعوب كافة.

وشددت النائبة على أن الدور المصري في عمليات حفظ السلام يعكس مكانة الدولة الإقليمية والدولية، ويجسد التزامها الدائم بدعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام العالمي.