تونس تحتفل باليوم العالمي لحفظ السلام وإيصال المساعدات الإنسانية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن تونس احتفلت باليوم العالمي لحفظ السلام، وذلك بعد أيام من احتفالها بيوم إفريقيا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التونسية أصدرت بيانًا استعرضت فيه أبرز المهام العسكرية والإنسانية التي نفذتها تونس ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأضافت «رمضاني»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الدفاع أكدت أن تونس بدأت مشاركتها في مهام حفظ السلام منذ عام 1960، حيث شاركت في العديد من العمليات المرتبطة بمراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، إضافة إلى المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي والطبي للشعوب المتضررة.

وتابعت، أن أولى المشاركات التونسية كانت في الكونغو الديمقراطية، قبل أن تمتد مساهماتها إلى عدد من الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها بوروندي ورواندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا، إلى جانب كمبوديا وألبانيا وكوسوفو، مؤكدة أن تونس تعتبر هذه المشاركات التزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في إطار دعم جهود حفظ السلام الدولية.