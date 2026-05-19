الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تونس تحتضن احتفالية اليوم العربي لكفاءة الطاقة

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

تنظم جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس، الاحتفالية الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة، غدا "الأربعاء" بالعاصمة التونسية، وذلك على هامش المؤتمر الوطني التونسي حول الانتقال الطاقي المستدام والمبتكر.

تأتي الاحتفالية في إطار دعم الجهود العربية لتعزيز كفاءة الطاقة وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوصيات لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

اليوم العربي لكفاءة الطاقة

واختارت اللجنة التنظيمية والعلمية لمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة لعام 2026 موضوع “أفضل مشروع يستخدم الرقمنة والتطبيقات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية في الدول العربية”، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية 11 مشروعًا من عدد من الدول العربية، جرى تقييمها واختيار أفضلها وفق معايير المسابقة المعتمدة.

وأكد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أهمية تنفيذ برامج وأنشطة وطنية لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة لدى الأفراد والمؤسسات والحكومات، إلى جانب توسيع التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المسابقة تسلط الضوء على النماذج العربية الناجحة في توظيف الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحسين كفاءة الطاقة، بما يدعم الاستدامة ويخفض الانبعاثات ويحسن الأداء التشغيلي والخدمات.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات جلسة خاصة للاحتفال بالمشروعات الفائزة، إلى جانب جلسة حوارية تناقش دور الرقمنة والتطبيقات الذكية في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالدول العربية، فضلًا عن حلقة نقاشية حول تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية ودورها في تقليل الهدر ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

