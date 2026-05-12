أخبار العالم

الجامعة العربية: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد عبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل غير القانوني والعدائي إلى جزيرة بوبيان الكويتية واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية مما تسبب في إصابة أحد منتسبيها في انتهاك صارخ لسيادة وأمن دولة الكويت، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026.

وأكد أبو الغيط، أن هذا التسلل الإيراني المسلح للجزيرة الكويتية يعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها وتصعيداً خطيراً يتعين فضحه والتصدي له، إذ يكشف عن نية مبيتة لزعزعة الاستقرار الإقليمي في ظرف بالغ الحساسية.

أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

وشدد أبو الغيط على رفض التصعيد الإيراني الممنهج خلال الأيام الأخيرة الذي طال عدداً من الدول العربية الخليجية من استهداف الأراضي والمياه الخليجية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وصولاً إلى محاولة التسلل البري في جزيرة بوبيان الكويتية، مطالباً إيران بالوقف الفوري لجميع أعمالها العدائية ضد الدول العربية ومحملاً إياها المسؤولية كاملة عن هذه الأعمال وتبعاتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام التضامن الكامل مع دولة الكويت وحقها في الدفاع الشرعي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد لدولة الكويت هو أمر مدان ومرفوض على طول الخط.

جانب من الحادث
