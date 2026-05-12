أبو الغيط يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني لجزيرة بوبيان الكويتية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التسلل يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي والأممي.



وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر العربية والصينية يمثل “شرياناً رئيسياً” لتواصل الشعوب وتبادل التجارب والثقافات، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الحضارية بين الجانبين في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في افتتاح “منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رئيس وكالة “شينخوا” الصينية فو هوا وعدد من المسؤولين والإعلاميين والباحثين.

وأشار أبو الغيط إلى أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتجديد فرص التعاون العربي الصيني في مجالي الإعلام والفكر، موضحاً أن مراكز الفكر تعد “البوتقة التي تنصهر فيها عقول الأمم لاستشراف المستقبل”، بينما تمثل وسائل الإعلام الجسر الذي يصل بين الشعوب وثقافاتها المختلفة.