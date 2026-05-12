من الجامعة العربية.. أبو الغيط يدعو لنظام عالمي أكثر عدالة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر العربية والصينية يمثل “شرياناً رئيسياً” لتواصل الشعوب وتبادل التجارب والثقافات، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الحضارية بين الجانبين في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في افتتاح “منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رئيس وكالة “شينخوا” الصينية فو هوا وعدد من المسؤولين والإعلاميين والباحثين.

وأشار أبو الغيط إلى أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتجديد فرص التعاون العربي الصيني في مجالي الإعلام والفكر، موضحاً أن مراكز الفكر تعد “البوتقة التي تنصهر فيها عقول الأمم لاستشراف المستقبل”، بينما تمثل وسائل الإعلام الجسر الذي يصل بين الشعوب وثقافاتها المختلفة.

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة “الحضارة العالمية” التي طرحتها الصين، معتبراً أنها تمثل مساراً إنسانياً مهماً لتعزيز التعايش السلمي والحوار بين الحضارات وتجاوز ما وصفه بالصراعات الثقافية.

كما أكد توافق الرؤية العربية مع “مبادرة الحوكمة العالمية” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً لتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، فضلاً عن دعم الحلول السلمية للأزمات العالمية.

وتطرق أبو الغيط إلى التحولات التي أحدثها الإعلام الرقمي في المجتمعات، لافتاً إلى التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وما تفرضه من تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة واختراق الخصوصية وتأثير المحتوى غير الموثوق على الرأي العام.

وأكد اهتمام جامعة الدول العربية بملف التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، معرباً عن تطلع الجامعة إلى التعاون مع الجانب الصيني لتطوير القدرات الإعلامية ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

وفي سياق العلاقات العربية الصينية، شدد أبو الغيط على أن هذه العلاقات الممتدة منذ طريق الحرير وحتى مبادرة “الحزام والطريق” تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الحضاري والاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وجدد الأمين العام تقدير الجامعة للمواقف الصينية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإنهاء الاحتلال والالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أهمية استثمار مخرجات المنتدى لتأسيس شراكة دائمة بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الدول العربية والصين، بما يعزز الصداقة والتعاون بين الجانبين ويدعم مصالح الشعوب.

