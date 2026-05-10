أبو الغيط يدين استهداف الكويت والبحرين والإمارات ومياه قطر الإقليمية بالمسيرات

أدان الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت أراضي دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وأكد أبو الغيط تضامن الجامعة العربية الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة ما وصفه بالمخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصا على صلة بجهات أجنبية حاولوا تقويض أمن المملكة واستقرارها.

استهداف الكويت والبحرين والإمارات ومياه قطر

كما أعرب الأمين العام عن رفضه المطلق لما وصفه بالتصعيد غير المبرر، محذرا من أن استمرار مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، تحذير أبو الغيط، من أن التمادي في هذه الممارسات؛ قد يدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكداً تضامن الجامعة العربية مع الدول الخليجية المتضررة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.