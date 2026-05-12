وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث إن الولايات المتحدة تمتلك “خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر”، مؤكداً أن أولوية الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، في تصريحات تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من اتساع دائرة المواجهة في الشرق الأوسط.





وتأتي تصريحات هيغسيث في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تطورات عسكرية وأمنية متسارعة، شملت تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية في عدد من مناطق التوتر، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالمياً.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، مشيراً إلى أن واشنطن أعدت خيارات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة، بما في ذلك سيناريوهات التصعيد العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وتُعد هذه التصريحات من أكثر المواقف الأمريكية وضوحاً خلال الفترة الأخيرة بشأن احتمالات المواجهة المباشرة مع إيران.

في المقابل، تواصل إيران التأكيد على حقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، بينما ترفض ما تصفه بـ”الضغوط والتهديدات الأمريكية”، وسط تعثر المسارات الدبلوماسية الرامية إلى إحياء أو تعديل الاتفاق النووي.

وتشير تقارير دولية إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين، بالتزامن مع تحذيرات من أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

كما تتزامن هذه التطورات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار عشرات السفن التجارية منذ بدء التوترات الأخيرة، في مؤشر على حجم القلق المتزايد بشأن سلامة حركة الملاحة البحرية، خاصة بعد تصاعد المخاوف من إغلاق أو تعطيل خطوط الإمداد في الخليج.

