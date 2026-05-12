رئيس الأركان الأمريكي: العالم يمر بأوقات عصيبة ونعمل على تحديث قواتنا

قال تشارلز كيو براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة، إن العالم يعمل في أوقات عصيبة، في ظل مشهد دولي معقد تفرض فيه التطورات المتسارعة تحديات كبيرة على منظومة الأمن العالمي.

وأوضح براون في تصريح له أن هناك حاجة ملحّة إلى تحديث القوات العسكرية الأمريكية، بما يضمن قدرتها على التعامل مع التهديدات الحديثة والمتغيرة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على تحديث القاعدة الصناعية والدفاعية لدعم الجاهزية العسكرية على المدى الطويل. وأضاف رئيس الأركان أن عدد الجنود داخل الجيش الأمريكي يتجاوز 1.8 مليون جندي، مؤكدًا أن هذا الحجم يعكس اتساع نطاق المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة الأمريكية في المرحلة الحالية.