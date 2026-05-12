وفد إيراني يبحث مع مسؤولين عمانيين التطورات في مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا بحث مع مسؤولين عمانيين في العاصمة مسقط التطورات في مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، في ظل الحصار البحري الأمريكي لإيران.

وأمس صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، بأن مطالب إيران من الولايات المتحدة مشروعة وعادلة.

وتطالب إيران بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ظلما نتيجة للضغوط الأمريكية.

كما تطالب بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على أمن المنطقة ولبنان.

وأضاف بقائي أن تركيز إيران في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب، وأنها ستتخذ قراراتها بشأن الملف النووي والمواد ذات الصلة وقضايا اليورانيوم المخصب في الوقت المناسب.