الصحة اللبنانية: غارات إسرائيل تقتل 380 شخصًا.. بينهم 22 طفلاً و39 امرأة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 380 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 17 أبريل.

وقال مسئول في الوزارة إن "380 شخصاً، بينهم 22 طفلاً و39 امرأة، قتلوا في غارات على لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ"، من إجمالي حوالي 2900 شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في 2 مارس.

بموجب بنود الهدنة التي أعلنتها واشنطن، تحتفظ إسرائيل بحقها في الرد على "الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية".

وإلى جانب شن غارات جوية متواصلة، تعمل القوات الإسرائيلية خلف ما يسمى "الخط الأصفر" الذي يمتد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) شمال الحدود بين البلدين.

