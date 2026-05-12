الداخلية الكويتية تقبض على 4 متسللين موالين للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الدخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحراً، مضيفة أنهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الكويت (كونا).

وأضافت الوزارة أن المتهمين "اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان، الجمعة 1 مايو، على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت".

وذكرت أنهم "اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها، وفرار 2 من العناصر المتسللة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد سعود عبد العزيز عطوان، قد أعلن في 3 مايو، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية.

وذكر أنه تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة.

وأكدت الداخلية الكويتية اتخاذها "الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأطر المتبعة بهذا الشأن، مشددة على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها بالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذلت الصلة، والقوات المسلحة الكويتية، ىبهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن الكويت واستقرارها".