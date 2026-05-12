وفاء بوتين.. الرئيس الروسي يدعو معلمته السابقة إلى عشاء خاص بالكرملين

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلفتة شخصية ومؤثرة بدعوة معلمته السابقة، فيرا ديميترييفنا، إلى احتفالات يوم النصر في موسكو، وفق ما أوردت صحف روسية.

اصطحبها بوتين شخصيًا معلمته إلى عشاء خاص في الكرملين.

رحّب الرئيس الروسي بمعلمته السابقة كضيفة شرف لعدة أيام في العاصمة عقب عرض يوم النصر.

وذكرت التقارير أنه تم تنظيم برنامج ثقافي لفيرا ديميترييفنا خلال إقامتها في موسكو، قبل أن يصطحبها بوتين شخصيًا من فندقها إلى عشاء الكرملين.

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تواصل فيه موسكو احتفالاتها رفيعة المستوى بيوم النصر، بحضور مسؤولين روس وضيوف أجانب.

