لن نستسلم.. زعيم حزب الله يحدد 5 نقاط للتفاوض بين لبنان والاحتلال

نعيم قاسم
نعيم قاسم
محمد على

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن «الاتفاق الإيراني الأمريكي – الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان – يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان الإسرائيلي»، متوجهًا بالشكر إلى طهران على اهتمامها بلبنان وشعبه.

وأضاف قاسم “أن التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية تظل من مسئولية السلطة في لبنان، مؤكدًا أن الحزب حاضر للتعاون مع السلطة، من أجل تحقيق 5 نقاط”.

نقاط نعيم قاسم ال5

وأشار إلى أن النقاط الخمس تشمل: سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرًا وبرًا وجوًّا، وتحرير أرضه بخروج العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار.

وطالب بأن خيار المفاوضات، مفاوضات غير مباشرة، حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني.

كما دعا إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي قال إنها «تُشكل أرباحًا خالصة لإسرائيل، وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية»، بحسب وصفه.

وأردف : «لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شئون الدولة اللبنانية الداخلية. هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءً من التفاوض مع العدو».

وقال قاسم :أن لبنان – بعد أن يُحقق النقاط الخمس – يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني، مستفيدًا من عناصر قوته ومنها المقاومة، كما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي قال فيه: «عهدي أن أدعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كل الأراضي اللبنانية».

وتابع: «كل مقاومتنا لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه، نواجهه لييأس من تغليب قوته على حقنا، ولا نعلم متى يحين ذلك. لن نُغادر ساحة المواجهة إلى أن يوفقنا الله تعالى، ونسأله جلَّ وعلا أن يكون قريبًا».

وأكد أن الحزب يواجه عدوانًا إسرائيليًّا أميريكيًّا يُريد إخضاع لبنان ليكون جزءًا من إسرائيل الكبرى، ذاكرا: «لن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن، ومهما عظُمت التضحيات، وهي أقل من ثمن الاستسلام، وسيخضع العدو عاجلًا أم آجلًا. لن نترك الميدان وسنحوله جحيمًا على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس».

