قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة
خلف الحبتور يودع الإسكندرية برسالة مؤثرة ويشيد بجمالها وأهلها
مدبولي يتابع إجراءات طرح الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
المصريين الأحرار: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تؤكد استعادة مصر لدورها التاريخي في أفريقيا
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية بأسوان
الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»
“بيغش في الحمام”..إلغاء امتحانات طالب أولى ثانوي بمدرسة بالهرم في جميع المواد
القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتبني أفكار ومشروعات جديدة
الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا
سماع دوي إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026
موعد صرف مرتبات مايو 2026
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد.. تواصل مواعيد صرف المرتبات تصدر اهتمامات ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الاحتياجات المالية للأسر المصرية خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أي قرارات رسمية تتعلق بمواعيد صرف الرواتب أو تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

كما يترقب الموظفون بدء تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين مستوى الدخول ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية أن يوم الأحد الموافق 19 مايو 2026 سيكون أول أيام صرف مرتبات شهر مايو بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من كل شهر، وذلك ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

ومن المقرر أن يتم توزيع صرف المرتبات على عدة أيام متتالية وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون حدوث ضغط كبير على وسائل الصرف المختلفة.

ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات بالتزامن مع استعداد الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى، حيث يزداد الإنفاق على المتطلبات الأساسية والاحتياجات المعيشية خلال هذه الفترة.

زيادة المرتبات 2026

جدول صرف مرتبات مايو 2026 للوزارات والهيئات

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم الثلاثاء 19 مايو لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل الجهات الآتية:

  • مجلس النواب.
  • مجلس الأمن القومي.
  • الجهاز المركزي للمحاسبات.
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان.
  • المجلس الأعلى للصحافة.
  • الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • وزارة القوى العاملة.
  • وزارة الإسكان والمرافق.
  • وزارة التضامن الاجتماعي.
  • مديريات الطرق والنقل.
زيادة المرتبات والمعاشات2026

ويستكمل صرف المرتبات يوم 20 مايو للوزارات والجهات الآتية:

  • وزارة التعليم العالي.
  • وزارة التنمية المحلية.
  • وزارة العدل.
  • وزارة الكهرباء.
  • وزارة التخطيط.
  • وزارة الاستثمار.
  • وزارة التعاون الدولي.
  • وزارة التربية والتعليم.
  • وزارة الزراعة.
  • وزارة الخارجية.
  • وزارة الشباب والرياضة.
  • وزارة المالية.
  • المحكمة الدستورية العليا.
  • الأزهر الشريف.
  • دار الإفتاء المصرية.
  • هيئة النيابة الإدارية.
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • هيئة قضايا الدولة.
  • مجلس الوزراء.
  • النيابة العامة.
  • اللجنة العليا للانتخابات.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل رسمية لصرف مرتبات شهر مايو 2026، بهدف التسهيل على الموظفين وتوفير أكثر من قناة للحصول على المستحقات المالية بسهولة.

ويمكن للعاملين صرف المرتبات من خلال الوسائل الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • فروع البنوك المختلفة داخل مصر.
  • مكاتب البريد المصري.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار الساعة بعد بدء الموعد الرسمي المحدد لكل جهة، لذلك نصحت الموظفين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فور نزول الرواتب، خاصة أن الأموال ستظل متاحة طوال أيام الصرف.

المرتبات

الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي أقرته الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة لتحسين مستوى المعيشة ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المختلفة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

صرف مرتبات مايو بالقيم الحالية

أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مايو 2026 سيتم صرفها بالقيم الحالية دون تطبيق الزيادة الجديدة، على أن يبدأ العمل رسميًا بالحد الأدنى للأجور الجديد والزيادات المقررة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

ويتابع الموظفون تطورات تطبيق الزيادات الجديدة بصورة مستمرة، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن قيمة المرتبات الجديدة ومواعيد تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالأجور.

مرتبات مايو موعد صرف مرتبات مايو رواتب مايو موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

فرص عمل

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

محافظ الشرقية

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

بالصور

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

وحدة السكان بالشرقية تطلق مبادرة فكرة لبكرة لتمكين المرأة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد