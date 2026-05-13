موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد.. تواصل مواعيد صرف المرتبات تصدر اهتمامات ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الاحتياجات المالية للأسر المصرية خلال هذه الفترة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أي قرارات رسمية تتعلق بمواعيد صرف الرواتب أو تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

كما يترقب الموظفون بدء تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بهدف تحسين مستوى الدخول ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف مرتبات مايو 2026 رسميًا

أعلنت وزارة المالية أن يوم الأحد الموافق 19 مايو 2026 سيكون أول أيام صرف مرتبات شهر مايو بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من كل شهر، وذلك ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

ومن المقرر أن يتم توزيع صرف المرتبات على عدة أيام متتالية وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون حدوث ضغط كبير على وسائل الصرف المختلفة.

ويأتي قرار تبكير صرف المرتبات بالتزامن مع استعداد الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى، حيث يزداد الإنفاق على المتطلبات الأساسية والاحتياجات المعيشية خلال هذه الفترة.

جدول صرف مرتبات مايو 2026 للوزارات والهيئات

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم الثلاثاء 19 مايو لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل الجهات الآتية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل.

ويستكمل صرف المرتبات يوم 20 مايو للوزارات والجهات الآتية:

وزارة التعليم العالي.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة العدل.

وزارة الكهرباء.

وزارة التخطيط.

وزارة الاستثمار.

وزارة التعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الزراعة.

وزارة الخارجية.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة المالية.

المحكمة الدستورية العليا.

الأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

هيئة النيابة الإدارية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيئة قضايا الدولة.

مجلس الوزراء.

النيابة العامة.

اللجنة العليا للانتخابات.

أماكن صرف مرتبات مايو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل رسمية لصرف مرتبات شهر مايو 2026، بهدف التسهيل على الموظفين وتوفير أكثر من قناة للحصول على المستحقات المالية بسهولة.

ويمكن للعاملين صرف المرتبات من خلال الوسائل الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة داخل مصر.

مكاتب البريد المصري.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف على مدار الساعة بعد بدء الموعد الرسمي المحدد لكل جهة، لذلك نصحت الموظفين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فور نزول الرواتب، خاصة أن الأموال ستظل متاحة طوال أيام الصرف.

الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي أقرته الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة لتحسين مستوى المعيشة ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدءًا من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المختلفة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

صرف مرتبات مايو بالقيم الحالية

أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مايو 2026 سيتم صرفها بالقيم الحالية دون تطبيق الزيادة الجديدة، على أن يبدأ العمل رسميًا بالحد الأدنى للأجور الجديد والزيادات المقررة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل.

ويتابع الموظفون تطورات تطبيق الزيادات الجديدة بصورة مستمرة، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن قيمة المرتبات الجديدة ومواعيد تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالأجور.