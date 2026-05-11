شبانة: العالم كله مرتبك والرئيس الفرنسي يركض بأمان في شوارع الإسكندرية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المشهد الذي رافق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، على حد تعبيره.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC:"هناك مشهد لا يمكن أن نمر عليه دون أن نشعر بالفخر والسعادة".

وأضاف:"العالم كله متوتر، والناس تختبئ في كل مكان، إلا بلد الأمن والأمان مصر".

وتابع:"رأينا الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته للإسكندرية، حيث تجول في المعالم السياحية ونزل إلى الشارع وعلى كورنيش المدينة، وكان يمارس الرياضة بشكل طبيعي".

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا:"في ظل التوتر الذي يشهده العالم، مصر تستقبل رئيس فرنسا بشكل طبيعي، وينزل إلى الشارع وسط المواطنين، والناس تلتقط الصور معه".

واختتم حديثه قائلًا:"أقسم بالله ما في بلد كده زي مصر، حتى الولايات المتحدة لا يحدث فيها هذا الشكل من الانفتاح والأمان".