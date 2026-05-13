بإطلالة وردية من مهرجان كان .. ليلى أحمد زاهر تعلن جنس مولودها الأول

كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن جنس مولودها الأول بطريقة لافتة خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستانًا باللون الوردي، في إشارة إلى انتظارها طفلة.

ونشرت ليلى أحمد زاهر رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، قالت فيها: «بعض المعجزات تأتي محاطة بالوردي.. معجزتنا الصغيرة فتاة»، لتعلن رسميًا أنها تنتظر مولودة أنثى

إطلالة ليلى أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، وزوجها الفنان هشام جمال على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وظهرت ليلي أحمد زاهر بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستاناً من اللون الابيض، كما بدت عليها علامات الحمل واضحة.