سخرية واسعة من إطلالة وزير الخارجية الأمريكي وتشبيهه بـ«مادورو» بسبب ملابس رياضية مُثيرة للجدل

أثارت إطلالة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما ظهر مرتديًا ملابس رياضية قريبة الشبه بتلك التي ظهر بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مناسبات سابقة، وهو ما دفع البعض إلى عقد مقارنات ساخرة بينهما.



وتداول مستخدمون صورًا للوزير الأمريكي وهو يرتدي زيًا غير رسمي، معتبرين أن اختياره لهذا الظهور بدا غير مألوف في سياق بروتوكولي رسمي، الأمر الذي فتح باب التعليقات الساخرة والتشبيهات السياسية.



وانقسمت ردود الفعل بين من رأى أن الأمر مجرد مصادفة في اختيار الملابس، وبين من اعتبره مادة خصبة للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد التفاعل مع اللقطات غير التقليدية للمسئولين.