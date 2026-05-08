وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن فرض إيران سيطرتها على مضيق هرمز “أمر غير مقبول”، مؤكداً أن طهران تحاول تكريس واقع جديد في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وقال روبيو، خلال زيارة إلى روما، إن إيران “تزعم امتلاك الحق في السيطرة على ممر مائي دولي”، مضيفاً أن واشنطن ترفض هذا التوجه بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يحسم بعد طريقة التعامل مع رفض بعض الحلفاء السماح باستخدام قواعدهم العسكرية من قبل الجيش الأمريكي.

وأوضح روبيو أن قدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها عبر أوروبا تُعد أحد الأسباب الرئيسية لوجودها داخل حلف شمال الأطلسي، محذراً من أن تقييد هذا الدور يمثل “مشكلة يجب التعامل معها”.

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً، وسط استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية منذ أبريل الماضي.