قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟.. 5 أعمال قبل الظهر و6 إلى المغرب
من أمام الأهرامات.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر إنستجرام
عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى
إيران تكثف تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية لتخفيف آثار الحصار البحري
الهروب من الحصار الأمريكي.. إيران تستخدم خط السكك الحديدية لتصدير النفط إلى الصين
3 عادات يومية بسيطة تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان
فوضى قبل الامتحانات.. جامعات ومدارس أمريكية تتعرّض لهجوم سيبيراني ضخم
وفاة والد مطرب الراب أحمد سانتا
تحركات مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.. البنتاجون: إيران خسرت أبرز أوراق ضغطها
محافظ الجيزة : غلق مقاهي مخالفة بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رويترز: إيران تحتجز ناقلة نفط

ناقلة
ناقلة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز، يفيد بأن إيران تحتجز ناقلة نفط.

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، بأن إيران تكثف تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية في محاولة للتخفيف من آثار الحصار الأمريكي المفروض على موانئها والتكيف مع الضغوط الرامية إلى خنق اقتصادها.

ارتفع عدد قطارات الشحن المتجهة من شيآن بوسط الصين إلى العاصمة الإيرانية طهران من قطار واحد أسبوعيًا تقريبًا قبل النزاع إلى قطار كل ثلاثة أو أربعة أيام منذ بدء الحصار في 13 أبريل، وفقًا لمصادر مطلعة على الشحنات.

وارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير، حيث وصلت تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدمًا على طول هذا الخط إلى 7000 دولار هذا الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40% عن المستويات المعتادة، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام.

ولا يُمكن لهذا الخط، الذي يمر عبر كازاخستان وتركمانستان، أن يُساهم إلا بشكل محدود في تعويض الحصار الأمريكي.

بدأت العملية البحرية قبل نحو ثلاثة أسابيع، ويمنع هذا الوضع طهران من تصدير معظم نفطها واستيراد إمدادات الحبوب الحيوية. وتلوح في الأفق بوادر ضغوط على الاقتصاد الإيراني، مع تراجع قيمة الريال.

كما يزيد خط السكة الحديد من اعتماد إيران على أكبر دولة صناعية في العالم، حيث تشتري بكين معظم نفط إيران.

وفي الوقت الراهن، تتم التجارة في اتجاه واحد في الغالب، حيث تتجه الحاويات إلى إيران محملة بالسلع الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك قطع غيار السيارات والمولدات والإلكترونيات، وفقًا لمصادر مطلعة.

وصرح مسؤولون إيرانيون بأنهم يدرسون استخدام خطوط السكك الحديدية لتصدير منتجات مثل البتروكيماويات والوقود في مرحلة ما.

وقال ألتان دورسون، المدير الإداري لشركة "طريق الحرير - أوراسيا للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط" التركية، وهي وكالة لحجز الشحن بالسكك الحديدية متخصصة في التجارة مع الصين: "في السابق، كانت هذه القطارات تتوقف عن العمل تمامًا لأسابيع؛ أما الآن فقد تم حجز جميع رحلاتها لشهر مايو".

إيران ناقلة نفط نفط القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

حسام البدري

حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات

الزمالك

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر: هدفنا زيادة ألقابنا القارية.. وجماهير الزمالك اللاعب رقم واحد

منتخب مصر

برنامج المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة استعدادا لكأس العالم

الاتحاد السكندري

موعد مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في الدوري

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد