الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باحث: إيران تعتمد على الصبر الاستراتيجي لاستنزاف أمريكا وكسب الوقت

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران
رحمة سمير

أكد الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية، أن استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم محدوديتها، يكشف هشاشة الهدنة الحالية ويؤكد أن المنطقة ما تزال في دائرة التوتر القابل للانفجار. وأوضح أن واشنطن تحاول احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى حرب إقليمية شاملة، إلا أن استمرار العمليات العسكرية المتبادلة يرسل إشارات واضحة بأن الصراع لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي.

غموض سياسي وتناقض في المواقف

وأشار “المجالي” خلال زووم علي إكسترا نيوز، إلى أن المشهد السياسي بين الطرفين يتسم بقدر كبير من الضبابية والتناقض، سواء في التصريحات الأمريكية أو الإيرانية، ما يعقد فرص التوصل إلى تسوية واضحة أو اتفاق نهائي. وأضاف أن القضايا المرتبطة برفع الحصار عن إيران، ومستقبل مضيق هرمز، وضمان تدفق الطاقة للأسواق العالمية، جميعها ملفات تجعل الأزمة أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة عسكرية مباشرة.

تكتيكات إيرانية غير تقليدية

وأوضح الباحث أن إيران، رغم محدودية قدراتها العسكرية التقليدية مقارنة بالقوة الأمريكية، تعتمد على وسائل غير تقليدية مثل الزوارق السريعة، والطائرات المسيّرة، والمناوشات البحرية، ضمن ما يعرف باستراتيجية "حافة الهاوية" و"الصبر الاستراتيجي". وتهدف هذه السياسة إلى استنزاف الولايات المتحدة ماديًا وسياسيًا عبر إطالة أمد الصراع بدلًا من الحسم العسكري السريع.

عامل الوقت في صالح طهران

وأكد المجالي أن إيران تراهن على الوقت كعنصر ضغط أساسي، حيث ترى أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيؤدي إلى زيادة الكلفة العسكرية والمالية على واشنطن، كما سيخلق ضغوطًا سياسية داخلية على الإدارة الأمريكية من الكونغرس والرأي العام. ومن هذا المنطلق، تعتبر طهران أن إطالة أمد المواجهة قد يمنحها فرصًا تفاوضية أفضل مستقبلًا.

مضيق هرمز ورقة الضغط الأخطر

وأضاف أن مضيق هرمز يظل أحد أخطر عناصر الأزمة، نظرًا لأن أي تعطيل للملاحة فيه يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويرفع أسعار النفط بشكل مباشر، مما يجعل الأزمة ذات أبعاد اقتصادية عالمية تتجاوز حدود المنطقة. وأكد أن هذا العامل يمنح إيران أداة ضغط استراتيجية على المجتمع الدولي، وليس فقط على الولايات المتحدة.

رؤية استراتيجية طويلة النفس

واختتم الدكتور إياد المجالي تصريحاته بالتأكيد على أن إيران تتبع استراتيجية طويلة النفس تقوم على استنزاف الخصم بدلًا من المواجهة المباشرة، معتبرًا أن رفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة قد يكون بالنسبة لطهران وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق مكاسب سياسية وتفاوضية مستقبلية.

