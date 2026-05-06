مصدر باكستاني: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على إنهاء الحرب

كشفت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إنهم يؤكدون اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.



وقالت “أكسيوس” إن صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات و المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف.

وقال مسئول أمريكي: “سترفع قيود طهران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما، والقوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات ويتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسئولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء وإيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي”.

وأضاف: “كما يجري نقاش بند تلتزم بموجبه طهران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض ونظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة وبرفع للعقوبات والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا و إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد”.