حركة نزوح واسعة من بلدات الجنوب نحو بيروت بعد تهديدات إسرائيلية وقصف متواصل

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم / الأربعاء /، حركة نزوح كثيفة باتجاه بيروت والمناطق الأكثر أمنا، عقب الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 12 بلدة فى جنوب لبنان، وسط تصاعد القصف المدفعي والغارات على عدد من القرى والبلدات الحدودية.

وأفادت الأنباء الواردة من منطقة الزهراني، بأن حركة نزوح واسعة سجلت من بلدات كوثرية السياد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية، حيث غادرت عشرات العائلات منازلها خشية توسع الاعتداءات الإسرائيلية، وسط ازدحام على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى بيروت وصيدا.

وفي السياق الميداني، تعرضت بلدتا أرنون ويحمر الشقيف في قضاء النبطية لقصف مدفعي معاد متقطع، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة قبريخا في قضاء صور، ما زاد من حالة التوتر والقلق بين الأهالي، ودفع مزيد من السكان إلى مغادرة مناطقهم تحسبا لأي تصعيد إضافي.