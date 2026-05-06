قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من صفحة واحدة .. الاتفاق على مذكرة بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود نوفل

تقترب واشنطن وطهران  من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بحسب مانقلت صصحيفة أكسيوس عن مسؤولين أمريكان .

وتوقع المسؤولين أن تتلقي واشنطن ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة .

ويشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز وتعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران.

وقال الصحيفة الأمريكية : صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات.

ويشمل الإتفاق ايضا رفع قيود إيران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما

وستجرى المفاوضات في العاصمة الباكستانيةإسلام آباد أو العاصمة السويسرية جنيف

فيما هدد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات

وذكرت أكسيوس أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء ، مشيرة إلى أن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي بحسب الصحيفة ذاتها : يجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض وستلتزم إيران بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.

وزاد المسؤول الأمريكي تصريحاته: واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا .

وزاد المسؤول الأمريكي: إيران ستوافق في المذكرة على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد وهذه أولوية لدينا و أحد الخيارات المطروحة للنقاش نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.

وواصل المسؤول : نسعى لإدراج بند ينص على أن أي خرق إيراني بشأن عملية التخصيب سيؤدي لتمديد فترة التجميد.

وختم قائلا : لم يتم التوصل لاتفاق بعد لكن هذه هي أقرب مرحلة للوصول لاتفاق منذ بدء الحرب.

إيران أمريكا مضيق هرمز البرنامج النووي الإيراني منشآت إيران النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

رامي صبري

رامي صبري وهشام عباس ومصطفى كامل يصلون لتوديع جثمان هاني شاكر.. صور

ريدلى سكوت

ريدلي سكوت: The Dog Stars قد يكون أفضل فيلم في مسيرتي

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد