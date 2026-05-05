هدنة إيران وأمريكا في مهب الريح مع تصاعد الصراع بينها للسيطرة على مضيق هرمز

تعرّضت الهدنة الهشة في الشرق الأوسط للخطر يوم الاثنين بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في صراعهما للسيطرة على مضيق هرمز.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين تدميره ستة زوارق إيرانية صغيرة، بالإضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة، وذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحرية لمرافقة ناقلات نفط عالقة عبر المضيق في حملة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، إن أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة بات مهدداً بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار الذي مضى عليه أربعة أسابيع من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم

ويُعدّ المضيق ممراً حيوياً لإمدادات النفط والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية عالمياً، وقد أُغلق فعلياً منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

أبلغت عدة سفن تجارية في الخليج عن وقوع انفجارات أو حرائق يوم الاثنين، كما أضرمت صواريخ إيرانية النار في ميناء نفطي في الإمارات العربية المتحدة.

تقارير متضاربة

أغلق الحرس الثوري الإيراني فعلياً الممر المائي الضيق تحت تهديد الألغام والطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق الحربية. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أحداث يوم الاثنين أظهرت عدم وجود حل عسكري للأزمة. وأضاف أن محادثات السلام تتقدم بوساطة باكستانية، محذراً الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى "مستنقع".

وأعلن الجيش الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا المضيق، دون تحديد موعد، بدعم من مدمرات صواريخ موجهة تابعة للبحرية.

وفي حين نفت إيران أي عمليات عبور، قالت شركة ميرسك إن سفينة "أليانس فيرفاكس"، التي ترفع العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز برفقة الجيش الأمريكي يوم الاثنين.

وقال قائد القوات الأمريكية في المنطقة إن أسطوله دمّر ستة قوارب إيرانية صغيرة، وهو ما نفته إيران أيضاً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد عسكري قوله إن القوات الأمريكية استهدفت قوارب مدنية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

أعلنت إيران يوم الاثنين أنها أطلقت النار على سفينة حربية أمريكية كانت تقترب من المضيق، ما أجبرها على العودة. ووصف مسؤولون إيرانيون لاحقاً إطلاق النار بأنه طلقات تحذيرية.

كوريا الجنوبية

وأفادت كوريا الجنوبية بتعرض إحدى سفنها التجارية، وهي "إتش إم إم نامو"، في المضيق لانفجار وحريق في غرفة محركاتها، دون وقوع إصابات بين ركابها. وقال متحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية إنه من غير الواضح ما إذا كان الحريق ناجماً عن هجوم.



رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء إن بلاده، التي تعمل كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، أدانت الهجمات الأخيرة على الإمارات، داعية إلى احترام وقف إطلاق النار الهش.

وقال شهباز على موقع إكس: “تدين باكستان بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية”، مضيفًا أنه يعرب عن تضامنه الكامل مع الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: "من الضروري للغاية الحفاظ على وقف إطلاق النار واحترامه، لإتاحة المجال الدبلوماسي الضروري للحوار الذي يؤدي إلى السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".



وقالت الإمارات يوم الاثنين إنها استُهدفت بوابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار من إيران، في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ أسابيع في الحرب التي اندلعت بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، وردت طهران بمهاجمة إسرائيل والمواقع الأمريكية والمصالح المرتبطة بها.