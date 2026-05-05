تصعيد إسرائيلي يستهدف النبطية وصور.. غارات تدمر مجمعا سكنيا في حبوش

شهدت مناطق في الجنوب اللبناني صباح اليوم / الثلاثاء / تصعيدا ميدانيا جديدا، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة حبوش في قضاء النبطية، وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

وكان الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات عنيفة على بلدتي حبوش وشوكين، أدت إلى تدمير مجمع سكني وتجاري على الطريق العام في حبوش، ما تسبب بأضرار مادية واسعة في الممتلكات والمحال التجارية المجاورة. وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي متقطع طال بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون.

وفي قضاء صور، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلى على منزل غير مأهول في بلدة مجدل زون، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، فيما استمرت التحليقات الجوية المكثفة فوق عدد من مناطق الجنوب.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الاستهدافات التي تطال بلدات سكنية ومرافق مدنية، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق النبطية وصور. ويأتي القصف الأخير على حبوش وشوكين ضمن سلسلة غارات متواصلة تشهدها المنطقة منذ أيام، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الأمني والإنساني.

وأثار تدمير المجمع السكني والتجاري في حبوش حالة من القلق بين السكان، خاصة مع تكرار استهداف الأحياء القريبة من الطرق العامة والمراكز الحيوية. كما تسبب القصف المدفعي المتقطع على النبطية الفوقا وزبدين وميفدون بحالة هلع دفعت العديد من العائلات إلى التزام المنازل أو النزوح المؤقت نحو مناطق أكثر أمنا.

وفي موازاة ذلك، تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني متابعة الأوضاع الميدانية وتفقد الأماكن المستهدفة، بينما تسود حالة ترقب حذرة في الجنوب مع استمرار التحليق المعادي وإمكان تجدد الغارات في أي وقت.