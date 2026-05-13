أحمد شريف: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة.. وهدفنا التتويج بالكونفدرالية

أكد أحمد شريف، لاعب نادي الزمالك، أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون صعبة للغاية، مشددًا على أهمية التركيز من جميع اللاعبين خلال اللقاء المرتقب.

وقال شريف في تصريحات إعلامية قبل المباراة النهائية، إن الفريق يدرك حجم وصعوبة المواجهة، موضحًا أنها تحتاج إلى تركيز كبير من جميع عناصر الفريق.

وأضاف أن الزمالك يعاني من بعض الغيابات المؤثرة، إلا أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على تعويض أي نقص، ويملكون الجاهزية الكاملة للمباراة.

وأشار لاعب الزمالك إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل، وأن الهدف واضح وهو تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي والتتويج باللقب القاري.

واختتم أحمد شريف تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحقيق الانتصار من أجل حصد البطولة، متمنيًا أن يظهر الفريق بالشكل الذي يليق باسم الزمالك في النهائي، ووجه رسالة لجماهير النادي قائلًا: «خليكم في ظهرنا.. بيكم هنقدر».