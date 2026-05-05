ترامب : الحرب مع إيران قد تمتد لثلاثة أسابيع أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تمتد لثلاثة أسابيع أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة قد انتصرت بالفعل.

وخلال مقابلة هاتفية مع المعلق السياسي الأمريكي هيو هيويت، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى بعد أن أطلقت إيران النار على الإمارات العربية المتحدة، لكنه توقع أن تستمر الحرب لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى.

وقال ترامب ردًا على سؤال حول انتهاء وقف إطلاق النار: "حسنًا، لا أستطيع أن أؤكد ذلك". وعندما سُئل عما إذا كانت أعمال العنف التي اندلعت يوم الاثنين تعني بداية صراع جديد مع إيران، قال ترامب: "بطريقة أو بأخرى، سننتصر".

وأضاف ترامب: "إما أن نتوصل إلى الاتفاق الصحيح أو ننتصر بسهولة بالغة. من الناحية العسكرية، لقد انتصرنا بالفعل. كما تعلمون، سمعتموني أقول ذلك مليون مرة، وغيري يقولونه أيضًا. كان لديهم 159 سفينة. الآن لم يتبق لديهم شيء. جميعها في قاع البحر".

ولم يؤكد الرئيس ما إذا كانت إيران قد انتهكت وقف إطلاق النار، مكتفيًا بالقول: "سنرى ما سيحدث"، ومُشيدًا بدلًا من ذلك بالقدرات العسكرية الأمريكية.

وقال ترامب إن الصراع قد يستمر "لأسبوعين آخرين على الأرجح" أو "ربما ثلاثة أسابيع"، مؤكدًا أنه لا يعمل تحت أي قيود زمنية. وقال: "الوقت ليس جوهريًا بالنسبة لنا"، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تأييد شعبي كبير للحرب.

وأعلن الرئيس أن الولايات المتحدة "تسيطر" على مضيق هرمز مع انطلاق عملية "مشروع الحرية" بينما قال عن إيران: "قالوا إنهم سيسيطرون على مضيق هرمز، ثم ظننا أنهم قد يفعلون. لكننا استعدناه منهم".

وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، قال ترامب إنه يعتقد أن الأسعار قد ترتفع أكثر مما هي عليه الآن - ربما إلى 250 دولارًا - مُدعيًا أن "الأمر العبقري" هو أن السفن تتجه الآن إلى الولايات المتحدة لجلب النفط.

وعندما سُئل ترامب عن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب - الذي يُعدّ تسليم طهران له نقطة خلاف رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة - قلّل من أهميته.

وقال ترامب: "من الناحية الاقتصادية، ليس ذا قيمة كبيرة. ربما لا يمكن استخدامه. وقد لا يتمكنون من الحصول عليه"، قبل أن يُشيد بالعملية العسكرية التي نُفّذت في يونيو الماضي - عملية "مطرقة منتصف الليل" - لتدمير القدرات النووية الإيرانية. وأضاف ترامب، متحدثًا عن اليورانيوم المخصب: "أودّ استعادته حتى لا يُغروا به".

كما صرّح ترامب بأنه "مقتنع" بأنه إذا امتلك الشعب الإيراني أسلحة كافية، فسوف "يُقاوم" النظام.