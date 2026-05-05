تصعيد ميداني جنوب لبنان.. حزب الله يعلن استهداف آليات إسرائيلية بمسيرات

أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة جرافة دي 9 إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبي لبنان وحقق إصابة مباشرة.



كما أعلن حزب الله ، استهداف آلية إسرائيلية بمسيرة في بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق إصابة مباشرة، علاوة على قصفه بصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله أطلق نحو 70 مسيرة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن "11 مسيرة لحزب الله أصابت وقتلت جنودا إسرائيليين".

سقوط صاروخ

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط صاروخ بالقرب من قواته في جنوب لبنان، وذلك دون تسجيل أي إصابات.

كما أعلن جيش الاحتلال استهداف عنصرين من حزب الله بمسيرة بعد محاولتهما الاقتراب من قواتنا في جنوب لبنان.

