مفوضية شؤون اللاجئين: برنامج المساعدات النقدية مهدد بالتوقف

حذرت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر " كريستين بشاي" من أن الدعم الذي يتلقاه اللاجئون وطالبو اللجوء يتعرض لنقص في التمويل، بسبب العجز الذي طرأ على ما يصل إلى الجهات الإنسانية والتنموية في الفترة الأخيرة وزيادة عدد اللاجئين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المفوضية في مصر: "انخفض النصيب المتاح للاجئ من التمويل من 11 دولارا إلى 4 دولارات فقط .. حيث كان لا يكفي لتغطية جميع احتياجات اللاجئين من دفع إيجار السكن أو الغذاء أو التعليم أو الصحة.

وأشارت إلى أن برنامج المساعدات النقدية لم يتلق سوى 2% فقط من التمويل المطلوب؛ مما أدى إلى تقليص عدد الأسر المستفيدة منه إلى "أكثر من النصف"، مضيفة أن "البرنامج مهدد بالتوقف إذا لم نتلق دعما إضافيا خلال الأسابيع القليلة القادمة".

كما أشارت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في مصر إلى أن المفوضية تعمل مع الجهات المختلفة سواء المانحين أو جهات تنموية محلية أو الجهات الحكومية؛ من أجل توفير الدعم للاجئين.

وقالت "رأينا مؤخرا أمرا إيجابيا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، حيث بدأت الشركات عبر مسؤوليتها المجتمعية توفير الدعم سواء عبر التدريب أو توفير فرص عمل".. كي يتنسى لهم بناء قدراتهم واكتساب مهارات جديدة تساعدهم في بناء بلادهم عندما تسنح لهم الفرصة للعودة بطريقة آمنة وكريمة".