الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا تواضروس يختتم جولته الخارجية ويعود لأرض الوطن | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد انتهاء جولة رعوية خارجية، شملت دول تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، استغرقت ١٩ يومًا.

البابا يختتم جولته الخارجية

وغادر قداسة البابا والوفد المرافق له، العاصمة الكرواتية زغرب، صباح اليوم، وكانت في وداع قداسته، في المطار، السفيرة المصرية رانيا البنا وعدد من أعضاء السفارة، بعد أن قضى في كرواتيا، أربعة أيام، التقى خلالها رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ومفتي كرواتيا، كما التقى رئيس أساقفة زغرب، وعدد من قيادات الكنائس هناك. وحضر حفل عشاء أقامته السفيرة المصرية على شرف قداسته.

وعلى المستوى الرعوي التقى قداسة البابا أبناء الكنيسة القبطية المقيمين في كرواتيا البالغ عددهم حوالي 500 شخص، وصلى معهم القداس الإلهي صباح الأحد الماضي، وفي هذا السياق أجرى قداسته مشارورات مع المسئولين الكروات بخصوص إيجاد كنيسة قبطية في كرواتيا.
على هامش الزيارة أجرت وسائل الإعلام الكرواتية المرئية والمسموعة والمقرؤة عددًا من المقابلات مع قداسة البابا.

وتضمّنت جولة قداسة البابا الخارجية زيارة دولتين لأول مرة، هما تركيا وكرواتيا، وجاءت أبرز الأنشطة التي قام بها في تركيا، لقاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، إلى جانب عدد من اللقاءات مع قيادات الكنائس في اسطنبول، ولقاء أبناء الكنيسة القبطية في تركيا بكنيسة القديس مار مرقس القبطية باسطنبول.

وفي النمسا افتتح قداسة البابا لقاء شباب عدد من إيبارشيات أوروبا، في النمسا، والذي شارك فيه أكثر من 300 شابًا وشابةً، كما شهد اللقاء السنوي لفرق التسبيح الذي شاركت فيه كنائس إيبارشية النمسا كافةً. وشهد كذلك الاحتفال بمرور 10 سنين على تسلم كاتدرائية العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة ميخائيل بڤيينا، التى صلى فيها القداس الإلهي والتقى شعبها، والتقى أيضًا مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون. ورسميًا، زار السفير المصري في ڤيينا وعُقِد حفل شاي على شرف قداسته.

وتركزت أنشطة قداسته في إيطاليا في مدينة ڤينيسيا، حيث المقر الرسمي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، وفيه عقد مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وصلى عشية وقداس عيد استشهاد القديس مار مرقس الرسول في الكاتدرائية القبطية التي تحمل اسمه، كما صلى القداس الإلهي في اليوم التالي في بازيليكا سان ماركو التاريخية التي تحتضن جسد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية، والتقى رئيس أساقفة ڤينيسيا، والتقى مجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم.

رافق قداسة البابا خلال زيارة تركيا، أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا  توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس اسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقس مارك أسعد كاهن كنيستنا في تركيا، بينما رافقه في زيارة كرواتيا صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقس تادرس رياض الذي يخدم أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كرواتيا.

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

