البابا تواضروس عن خلاف بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي: أنا قائد روحي ولست سياسيا.. والتفاهم ضرورة

سلط قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الضوء على أهمية التفاهم والحكمة بين قادة العالم، وذلك خلال حواره مع إذاعة راديو كرواتيا، على هامش زيارته الحالية إلى كرواتيا.

وخلال الحوار، علق البابا تواضروس على التساؤلات المتعلقة بالخلاف بين بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي، مؤكدا أن دوره روحي وليس سياسيا، إذ قال: «إنني قائد روحي ولست قائدًا سياسيًا، ولكن من المهم أن يفهم كلاهما بعضهما البعض».

تغليب لغة الحوار

وتحمل تصريحات البابا رسالة واضحة تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم بدلًا من الصدام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية وفكرية متزايدة.

كما وجه قداسته دعوة عامة إلى جميع القادة بأن يعيشوا في سلام وحكمة، معتبرًا أن ذلك يمثل ضرورة حقيقية لاستقرار الشعوب وحماية المجتمعات.

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة رسائل حملها البابا تواضروس خلال زيارته إلى كرواتيا، والتي ركّز فيها على قيم السلام والتسامح والحوار بين الشعوب والكنائس، إلى جانب التأكيد على أهمية المحبة والتعايش الإنساني.