البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، خلال حوار إذاعي أُجري معه في كرواتيا، أنه لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر، مشددًا على أن ما تعرضت له بعض الكنائس كان ضمن هجمات إرهابية استهدفت الجميع دون تفرقة.

أجواء محبة وتعايش

وأوضح قداسته أن “الهجمات الإرهابية تعرضت لها الكنائس والمساجد معًا، بل والمنشآت الحكومية أيضًا”، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعاون بصورة كبيرة، وأن أجواء المحبة والتعايش تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

كما تطرق البابا تواضروس إلى ما يتعرض له المسيحيون في بعض مناطق العالم، مشيرًا إلى وجود تزايد ملحوظ في الكراهية وغياب قيم الحب والتسامح، داعيًا إلى تعزيز الحوار داخل المجتمعات من أجل نشر السلام وترسيخ ثقافة التفاهم بين الشعوب.

وعن مصر، عبّر قداسته عن اعتزازه الكبير بها، قائلًا: “مصر هي قلب العالم”، مضيفًا أن المصريين دائمًا ما يصفونها بأنها “أم الدنيا”.