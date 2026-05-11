مفتي كرواتيا يرحب بزيارة البابا تواضروس .. ويشيد بدور مصر الديني | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقر إقامته بكرواتيا، اليوم، الدكتور عزيز حسنوفيتش مفتي كرواتيا.

أعرب الدكتور حسنوفيتش عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا لكرواتيا، وسعادته بلقاء قداسته، لافتًا إلى أنه زار مصر العام الماضي والتقى وزير الأوقاف المصري وفضيلة المفتي.

وشكره قداسة البابا معربًا عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا على أن التقارب والتعارف يعمق ويقوي العلاقات بين الشعوب، مشيرًا إلى الروابط القوية التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر الشريف وكافة المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر، إذ يعمل الجميع معًا لصالح الوطن.