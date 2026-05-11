قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفتة إنسانية من وزير الزراعة تجاه باحث خلال جولة البحيرة.. تفاصيل
الرئيس السيسى يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا-فرنسا" بكينيا
شقى السنة راح.. روايات الشهود تكشف تفاصيل صادمة حول حريق محصول القمح في قرية النعامنة بمنيا القمح
«قفزه فوق الأسطح لم تُنقذه».. سقوط صياد الجبيل بـ80 قطعة حشيش وحكم رادع من جنايات جنوب سيناء
تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات
نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راعي الكنيسة المقدونية بكرواتيا يشيد بجهود البابا تواضروس في نشر السلام والتفاهم

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمقر إقامته في زغرب، الأب كيركو فيلينسكي راعي الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية في كرواتيا، الذي رحب بزيارة قداسته لكرواتيا، وقال موجهًا كلامه لقداسة البابا: "إن شهادتكم على الإيمان والصبر والمحبة لكنيسة المسيح تُشجع العديد من المسيحيين الأرثوذكس حول العالم. ونُقدّر بشكل خاص تفانيكم في سبيل السلام والتفاهم المتبادل ورعاية المؤمنين في الأوقات العصيبة".

إشادة بدور الكنيسة القبطية

وأضاف: "بصفتنا مسيحيين أرثوذكس، ورغم اختلاف شعوبنا وتقاليدنا، فإننا مدعوون للعيش في وحدة ومحبة وشهادة مشتركة للإنجيل. وأعتقد أن هذه اللقاءات دليل حقيقي على التقارب الأخوي والأمل الروحي"

واختتم: "أتمنى لكم الصحة والعافية، والقوة، وبركة الله في خدمتكم المقدسة كرئيس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أسأل الله أن يمنحكم سنوات مديدة في سلام وحكمة وفرح روحي"

وشكره قداسة البابا على محبته ومشاعره الطيبة، وقدم له نبذه عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعرف منه بشكل أوسع عن كنيسة مقدونيا واختتم بالدعاء له بالبركة.

يأتي هذا في إطار زيارة قداسة البابا لكرواتيا التي تعد آخر محطات جولة قداسته الخارجية التي تشمل أربع دول، هي تركيا والنمسا وأيطاليا وكرواتيا.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أرشيفية

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

ترشيحاتنا

أرشيفية

انفجار كبير يدمر مبنى سكنيا في مدينة أراك الإيرانية

2.8 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي

%2.8 ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أبريل الماضي

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

بالصور

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد