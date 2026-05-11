راعي الكنيسة المقدونية بكرواتيا يشيد بجهود البابا تواضروس في نشر السلام والتفاهم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمقر إقامته في زغرب، الأب كيركو فيلينسكي راعي الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية في كرواتيا، الذي رحب بزيارة قداسته لكرواتيا، وقال موجهًا كلامه لقداسة البابا: "إن شهادتكم على الإيمان والصبر والمحبة لكنيسة المسيح تُشجع العديد من المسيحيين الأرثوذكس حول العالم. ونُقدّر بشكل خاص تفانيكم في سبيل السلام والتفاهم المتبادل ورعاية المؤمنين في الأوقات العصيبة".

إشادة بدور الكنيسة القبطية

وأضاف: "بصفتنا مسيحيين أرثوذكس، ورغم اختلاف شعوبنا وتقاليدنا، فإننا مدعوون للعيش في وحدة ومحبة وشهادة مشتركة للإنجيل. وأعتقد أن هذه اللقاءات دليل حقيقي على التقارب الأخوي والأمل الروحي"

واختتم: "أتمنى لكم الصحة والعافية، والقوة، وبركة الله في خدمتكم المقدسة كرئيس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أسأل الله أن يمنحكم سنوات مديدة في سلام وحكمة وفرح روحي"

وشكره قداسة البابا على محبته ومشاعره الطيبة، وقدم له نبذه عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعرف منه بشكل أوسع عن كنيسة مقدونيا واختتم بالدعاء له بالبركة.

يأتي هذا في إطار زيارة قداسة البابا لكرواتيا التي تعد آخر محطات جولة قداسته الخارجية التي تشمل أربع دول، هي تركيا والنمسا وأيطاليا وكرواتيا.