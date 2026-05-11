"يوم الصداقة" يجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية في أجواء أخوية بروما

في أجواء تسودها المحبة والأخوة المسيحية، احتفلت الكنيستان القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية بالتذكار السنوي الثالث عشر ليوم الصداقة بين الكنيستين.

أقيم الاحتفال في كنيسة الشهيد مار جرجس بالعاصمة الإيطالية روما التابعة لإيبارشية تورينو وروما، حيث استقبل نيافة الأنبا برنابا مطران تورينو وروما، السفير حسين السحرتي سفير مصر لدي الڤاتيكان والقنصل المصري الحسيني خالد، ومن الكنيسة الكاثوليكية سيادة الكاردينال كورت كوخ رئيس مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان، والأب هيسنتي ديستيفلا من مكتب وحدة الكنائس.

كما حضر من الكنيسة القبطية نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس الذي ألقى كلمة نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، فيما تحدث سيادة الكاردينال كورت كوخ، نيابة عن بابا الڤاتيكان.

وألقى السفير المصري كلمة تهنئة بالذكرى، وإشادة بفكرة يوم الصداقة.

كما تم بث مقطع ڤيديو يحوي رسالة محبة وتهنئة وجهها قداسة البابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة، ومقطع مماثل لقداسة البابا لاون الرابع عشر.

حضر الحفل أيضًا الأب ماريو مارشيلا عن كنيسة القديس أثناسيوس الكاثوليكية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من إيبارشية تورينو وروما.