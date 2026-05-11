حفل عشاء على شرف البابا تواضروس بالسفارة المصرية بكرواتيا.. صور

أقامت السفيرة رانيا البنا، سفيرة مصر في زغرب، حفل عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة زيارته لكرواتيا.

ووجهت السفيرة المصرية الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والأجنبية فى كرواتيا لحضور الحفل، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية.

وتحدثت السفيرة مرحبةً بقداسة البابا، وشكرها قداسته معربًا عن سعادته بزيارة كرواتيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني إلى كرواتيا، والتي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والثقافية، وتؤكد الدور الروحي والوطني الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مد جسور المحبة والتواصل بين الشعوب.