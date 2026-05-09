البابا تواضروس يصل كرواتيا لأول مرة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وصل إلى كرواتيا مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، في رابع محطات جولة قداسته الرعوية التي تضمنت تركيا والنمسا وإيطاليا إلى جانب كرواتيا، وهي المرة الأولى التي يزور فيها بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دولة كرواتيا.

وغادر قداسته مدينة ڤينيسيا بالسيارة في طريقه للعاصمة الكرواتية زغرب، حيث وصلها مرورًا بسولڤينيا في رحلة استغرقت حوالي أربع ساعات.

وكانت السفيرة رانيا البنا سفيرة مصر في كرواتيا، في انتظار قداسة البابا على الحدود بين سولڤينيا وكرواتيا حيث رافقت قداسته حتى وصوله مقر إقامته في زغرب.

واختتم قداسة البابا اليوم، زيارة مدينة ڤينيسيا الإيطالية، التي استغرقت ستة أيام افتتح خلالها مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وصلى عشية وقداس عيد مار مرقس الرسول في كاتدرائية "مارمرقس" بڤينيسيا، في مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، كما صلى صباح اليوم القداس الإلهي في بازيليكا سان ماركو التاريخية التي تحوي جسد القديس مار مرقس.

والتقى قداسته في ڤينيسيا بعدد من الآباء المطارنة والأساقفة، والتقى كذلك مجمع كهنة إيبارشية ميلانو وزوجاتهم في لقائين منفصلين.