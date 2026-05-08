قداسة البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشية ميلانو وزوجاتهم.. صور

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، لقاءً مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيطاليا.

وعقد اللقاء بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

خمس علامات لنور القيامة

اطمئن قداسته على خدمتهم، وتحدث معهم عن نور القيامة ومفاعيله في حياة الكاهن، لافتًا إلى أن التوبة تمنح الإنسان هذا النور، أما الإنسان البعيد عن النور فهو لا يفهم ولا يعي نور القيامة.



وحدد قداسة البابا خمس علامات لنور القيامة، وهي:

١- البشاشة.

٢- الكلام.

٣- النظرة إلى الأمور.

٤- العمل الإيجابي.

٥- القلب.

كما عقد قداسة البابا لقاءً مماثلاً مع زوجات الكهنة اطمئن خلاله على أحوالهن وألقى عليهن كلمة روحية مناسبة.